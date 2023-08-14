В области резко подскочил показатель младенческой смертности

14.08.2023 | 09:33

В первом полугодии 2023-го в Пензенской области почти в два раза выросла младенческая смертность. По данным Росстата, ее показатель на 1 000 родившихся составил 6,2.

В аналогичном периоде прошлого года он был намного меньше - 3,3.

Всего за январь - июнь в регионе умерли 26 малышей до года, за те же месяцы 2022-го - 15.

За июнь умерло пятеро младенцев, на три больше, чем за тот же месяц прошлого года (2). В мае также скончались пятеро младенцев.

Всего за полгода в Пензенской области родилось 4 006 детей (4 051 - за тот же период 2022-го). Коэффициент рождаемости продолжает оставаться одним из низких в стране - 6,5 на 1 000 населения.