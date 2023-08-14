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Общество

В минобре пояснили, кто должен мыть класс перед учебным годом

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Многим пензенцам, у которых есть дети, пока те обучались в начальной школе, приходилось убираться в кабинете или нанимать для этих целей клининг. Как правило, чистоту в классе просят навести перед началом учебного года, а иногда и каждой четверти.

Является ли уборка родительской обязанностью? Ответ на этот вопрос дал специалист Министерства образования Пензенской области Алексей Кирсанов в понедельник, 14 августа, во время организованного ЦУРом прямого эфира.

Обращение звучало так: «Мы идем в первый класс, и на собрании в конце мая нам сказали, что нам очень повезло: ремонт в нашем классе сделали родители предыдущего потока. А в течение года пришли в негодность лампы на потолке, нужна замена. Необходимо сделать уборку перед учебным годом и все поменять, что сломано. У меня вопрос: ежегодное обслуживание, а также ремонт в классе должны осуществлять родители?»

По словам Алексея Кирсанова, техническое обслуживание, в том числе светильников, систем водопровода, канализации и так далее, - это обязанность администрации образовательной организации, равно как и текущая уборка кабинетов и школьной территории. Она должна осуществляться либо уборщицами и дворниками, которые состоят в штате школы, либо сторонними организациями на условиях аутсорсинга.

«Родители вправе оказать такую помощь, принять участие в генеральной уборке или помочь с уборкой снега в несильный снегопад, но такая помощь, как и материальная, должна оказываться только на добровольной основе. А вообще уборка штатными сотрудниками школы должна производиться», - пояснил Алексей Кирсанов.

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