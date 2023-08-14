Полицейские провели 8 обысков в Бессоновском районе

14.08.2023 | 10:16

В Бессоновском районе провели профилактический рейд по обеспечению правопорядка, предупреждению и раскрытию преступлений. Работали более 50 сотрудников УМВД, представители народных дружин и общественности.

«В рамках раскрытия преступлений было проведено 8 обысков. В квартире у одного местного жителя стражи порядка изъяли спичечный коробок и чайную коробку с веществом растительного происхождения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Также полицейские выявили факт сбыта более 11 граммов наркотика, после чего возбудили уголовное дело.

Кроме того, в ходе рейда проверили 40 местных жителей, состоящих на профилактическом учете в отделе полиции, в их числе 19 неблагополучных родителей и 12 несовершеннолетних. Было выявлено 6 административных правонарушений.

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 11 водителей.

Участники рейда посетили места проживания иностранцев и зафиксировали факты незаконной регистрации мигрантов.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - пояснили в ведомстве.