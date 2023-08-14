Первое полугодие в регионе оказалось богатым на свадьбы

14.08.2023 | 08:25

В Пензенской области за полгода 2 700 пар связали себя узами брака. Как сообщили в Росстате, количество союзов, по сравнению с тем же периодом 2022-го, выросло на 6,2%.

За январь - июнь прошлого года образовалось 2 547 семей.

Традиционно богатым на свадьбы является первый летний месяц. В 2023-м в регионе свои отношения узаконили 828 пар, на 27 больше, чем в июне прошлого года.

Что касается разводов, то за полгода в области распалось 2 413 семей, на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2022-го (2 458).

В Пензенской области за январь - июнь 2023-го на 1 000 браков пришлось 894 развода. В минувшем году показатель был хуже: 967 на 1 000 заключенных союзов.

Ранее сообщалось, что пензенский минздрав получит 15 млн 252 тыс. 300 рублей на «сертификаты здоровья молодоженов». Их планируют выдавать в загсе сразу же после бракосочетания.

Пары могут воспользоваться сертификатом, чтобы пройти обследование, проверив репродуктивное здоровье.