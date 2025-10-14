Экономика

Зарплата в Пензе за год увеличилась на 16%

Печать
Telegram

В Пензе средняя чистая заработная плата в месяц в первом полугодии 2025-го составила 63 000 рублей. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные приводят эксперты ria.ru. В исследовании они опирались на муниципальную статистику по крупным и средним предприятиям.

На указанный доход пензенцам доступны почти 3 (2,98) фиксированных потребительских набора.

Областной центр попал в 30 городов России, где невысокий уровень зарплат. В рейтинге Пенза заняла 72-е место из 100.

На первой строчке списка - Новый Уренгой, в котором средний заработок в первом полугодии составлял 167 600 рублей (соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора - 5,86). Москва расположилась на 5-м месте (174 100 рублей, 4,78 соответственно), Санкт-Петербург - на 13-м (122 900 рублей, 4,38).

Соседний с Пензенской областью Саратов занял 65-ю строку с показателями 64 100 рублей и 3,01, Ульяновск - 70-ю (67 200 рублей, 2,97). Тамбов попал на 89-е место (58 100 рублей, 2,63), Саранск - на 94-е (51 900 рублей, 2,46).

На последнем, 100-м, месте - Нальчик. Средняя зарплата в этом городе составляла 50 200 рублей, на нее жители могли позволить 2,16 фиксированного потребительского набора.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети