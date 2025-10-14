Зарплата в Пензе за год увеличилась на 16%

14.10.2025 | 08:18

В Пензе средняя чистая заработная плата в месяц в первом полугодии 2025-го составила 63 000 рублей. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные приводят эксперты ria.ru. В исследовании они опирались на муниципальную статистику по крупным и средним предприятиям.

На указанный доход пензенцам доступны почти 3 (2,98) фиксированных потребительских набора.

Областной центр попал в 30 городов России, где невысокий уровень зарплат. В рейтинге Пенза заняла 72-е место из 100.

На первой строчке списка - Новый Уренгой, в котором средний заработок в первом полугодии составлял 167 600 рублей (соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора - 5,86). Москва расположилась на 5-м месте (174 100 рублей, 4,78 соответственно), Санкт-Петербург - на 13-м (122 900 рублей, 4,38).

Соседний с Пензенской областью Саратов занял 65-ю строку с показателями 64 100 рублей и 3,01, Ульяновск - 70-ю (67 200 рублей, 2,97). Тамбов попал на 89-е место (58 100 рублей, 2,63), Саранск - на 94-е (51 900 рублей, 2,46).

На последнем, 100-м, месте - Нальчик. Средняя зарплата в этом городе составляла 50 200 рублей, на нее жители могли позволить 2,16 фиксированного потребительского набора.