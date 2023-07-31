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Общество

На «Сертификаты здоровья молодоженов» выделили 15,2 млн

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Пензенский минздрав получит 15 млн 252 тыс. 300 рублей на «Сертификаты здоровья молодоженов». Соответствующее постановление было подписано председателем регионального правительства Николаем Симоновым 28 июля и опубликовано 31-го числа.

Деньги будут направлены на проведение медицинского обследования новоиспеченных супругов для выявления нарушений репродуктивного здоровья и подготовку их к рождению ребенка.

Ранее глава минздрава Вячеслав Космачев заявлял, что такие сертификаты молодоженам планируют выдавать прямо в загсе, сразу после бракосочетания.

«Не все хорошо понимают, что молодые родители иногда имеют массу сопутствующих заболеваний, которые не дают возможности приступить сразу к процессу рождения детей. Мы рассматриваем вопрос, чтобы молодых родителей системно обследовать после бракосочетания, чтобы увеличить процент беременностей и рождения детей», - отметил он тогда.

Тем же постановлением минздраву выделяется 12 млн 600 тыс. рублей на дополнительные процедуры экстракорпорального оплодотворения.

А областной минтруд получит 1 млн 610 тыс. рублей на приобретение подарков для новорожденных, появившихся на свет в семьях студентов-очников.

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