В Пензенском районе свекровь незаконно узнала диагнозы невестки

08.10.2025 | 11:20

В Пензенском районе будут судить свекровь, которая незаконно раздобыла информацию о репродуктивном здоровье невестки.

56-летняя жительница с. Телегино Колышлейского района в мае обратилась к не установленному следствием человеку (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) и попросила узнать, какие диагнозы есть у ее невестки.

Сельчанке предоставили данные двух медосмотров с приемов молодой женщины в учреждениях здравоохранения региона. В них были сведения о состоянии ее здоровья, диагнозах, результатах исследований, рекомендациях врачей.

«В августе 2025 года женщина направила указанную документацию невестке, потребовав рассказать мужу - сыну обвиняемой - об имеющихся у нее нарушениях в работе репродуктивной системы», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Теперь свекровь будут судить за нарушение неприкосновенности частной жизни. Вину она признала.

Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 000 рублей, либо обязательных, либо исправительных, либо принудительных работ, либо ареста на срок до 4 месяцев, либо лишения свободы на срок до 2 лет.