Лимит на число банковских карт могут ввести уже этой зимой

Уже с декабря в стране могут начать действовать ограничения на число банковских карт, имеющихся у одного гражданина.

Идея обсуждается давно. Инициатива предусматривает 2 лимита: не больше 5 карт в одном банке и не более 20 – во всех кредитных организациях суммарно.

«Одновременно с введением лимитов планируется запустить специальный сервис, позволяющий клиентам отслеживать, где и когда они выпустили свои карты. Этот инструмент должен повысить прозрачность и упростить контроль за «пластиком», - пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По мнению Центробанка РФ, лимит на число карт поможет в борьбе с мошенничеством и дропперами.

«По данным Freedom Finance Global, только в 2024 году злоумышленники похитили у клиентов банков 27,5 млрд рублей - на 74% больше, чем годом ранее. Большая часть схем связана именно с использованием подставных лиц и множественных карт», - отмечает издание.

