Пензенский перинатальный центр временно закрыли

14.08.2023 | 12:39

Жительницы Пензы, которым скоро предстоит стать мамами, обеспокоены: они узнали о том, что с понедельника, 14 августа, временно закрыт перинатальный центр. Женщины, планировавшие рожать именно там, теперь не представляют, куда поедут, когда начнутся схватки.

Тему они подняли в группе «Мамы Пензы» в соцсети «ВКонтакте».

Ситуацию прояснил представитель областной больницы имени Бурденко, частью которой является перинатальный центр.

«В связи с проведением плановой дезинфекции отделений перинатального центра с 14 по 27 августа госпитализация будет осуществляться по согласованию с дистанционно-консультативным центром. Беременные и роженицы высокой группы риска, беременные с преждевременными родами по согласованию с дистанционно-консультативным центром будут родоразрешаться в перинатальном центре», - сообщил он.

Роддома закрывают на дезинфекцию ежегодно. Пока она будет проводиться в перинатальном центре, городской родильный дом на проспекте Победы продолжит работу и примет всех будущих мам.