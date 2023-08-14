Оператора связи оштрафовали за звонок пензенцу из «ФСБ»

14.08.2023 | 09:26

Прокуратура Ленинского района г. Пензы добилась привлечения к ответственности оператора сотовой связи. Он пропустил вызов с подменного телефонного номера, и 26-летний пензенец, в результате пообщавшийся с мошенниками, потерял более 2,8 млн рублей.

Мужичине поступил звонок с номера с кодом города 499, который был идентифицирован как принадлежащий федеральной службе безопасности.

«Однако вызов был инициирован из сети иностранного оператора связи, что свидетельствует об использовании мошенниками подменного телефонного номера. Вопреки требованиям закона российский оператор связи при осуществлении соединения не принял мер к блокировке звонка», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Из-за этого пензенец поверил мошенникам и потерял деньги.

Прокуратура обратила внимание на факт нарушения со стороны оператора и возбудила в отношении него дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал компанию на 600 000 рублей.

«Всего в текущем году в отношении операторов сотовой связи органы прокуратуры области возбудили 8 аналогичных дел», - добавила Светлана Артамонова.