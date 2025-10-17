Сетевое издание|18+|Пятница|17 окт 2025|16:27
Общество

В выходные геомагнитная обстановка на Земле усложнится

В выходные Земля попадет под влияние корональной дыры, которая уже 4 месяца существует на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в пятницу, 17 октября.

Она значительно выросла за последний месяц и, судя по всему, усложнит геомагнитную обстановку.

В выходные геомагнитная обстановка на Земле усложнится

«Так как Солнце при наблюдении с Земли совершает полный оборот вокруг оси примерно за 27 суток, то образующиеся на нем корональные дыры с таким же шагом, примерно равным месяцу, возвращаются к Земле.

Изучение архивных снимков показывает, что признаки образования дыры здесь наблюдались еще летом, в июле и августе. В сентябре при прохождении по диску дыра уже имела вполне приличную площадь, но располагалась сильно выше экватора и поток плазмы из нее прошел выше Земли. На этот раз дыра сильно расширилась вниз, и планету теперь впервые заденет», - пояснили ученые.

Влияние ожидается слабым, поскольку дыра имеет относительно небольшой размер.

Источник — фото 2 - Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
