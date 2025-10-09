Сетевое издание|18+|Четверг|9 окт 2025|17:07
Криминал

Сотрудницу областного агрохолдинга заподозрили в хищении 7,4 млн рублей

В Пензе возбудили еще одно уголовное дело, связанное с АО «Областной агропромышленный холдинг», сообщили в региональном управлении ФСБ.

48-летняя сотрудница холдинга подозревается в том, что обманом похитила деньги у нескольких коммерческих организаций и перечислила себе на счет в общей сумме не менее 7,4 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество»).

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные

на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - добавили в управлении ФСБ.

Ранее в мошенничестве заподозрили председателя совета директоров АО «Областной агропромышленный холдинг» и еще 4 человек, среди которых были и сотрудники предприятия. По данным следствия, в августе 2024 года председатель «ввел в заблуждение собственника (акционера) относительно породного состава и стоимости древесины, продавая деловую древесину под видом тонкомерной».

Своими действиями мужчина причинил организации и акционеру - Министерству государственного имущества Пензенской области - ущерб не менее чем на 3 млн рублей.

