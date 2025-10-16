Пензенец оформил доверенность на незнакомку и потерял 1,3 млн рублей

16.10.2025 | 21:29

Полицейские задержали 2 дроп-курьеров, забравших у 79-летнего пенсионера из Пензы около 1,3 млн рублей.

Обманутый мужчина обратился в полицию и рассказал, что ответил по телефону неизвестному, который представился работником телекоммуникационной компании.

«Звонивший заявил о необходимости смены абонентского номера и попросил сообщить паспортные данные и номер мобильного телефона, что пенсионер и сделал», - сообщили в областном УМВД РФ.

Затем с горожанином связался якобы силовик и донес до него тревожную информацию: деньги переведены террористам, возбуждено уголовное дело и скоро в доме проведут обыск, чтобы задекларировать сбережения.

Далее пенсионеру сообщили, что к нему придет женщина и поможет обезопасить накопления.

«Спустя некоторое время к потерпевшему действительно пришла незнакомка. Следуя указаниям злоумышленников, они вместе отправились к нотариусу, где мужчина оформил на женщину доверенность на совершение банковских операций от его имени. Получив доверенность, злоумышленница направилась в банк, где сняла со вклада потерпевшего около 1,3 млн рублей», - рассказали в УМВД.

Осознав произошедшее, пензенец обратился в полицию. Сотрудники нашли 2 подозреваемых - 56-летнюю жительницу Башкортостана и 20-летнего студента из Тамбова, который по заданию кураторов забрал у нее деньги и передал незнакомцу.

Оба признались в содеянном. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы. Младшего из подельников заключили под стражу, а его напарнице назначили домашний арест.