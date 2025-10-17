На набережной и в сквере Ермина высадили ели

17.10.2025 | 15:30

В Пензе продолжают работать над тем, чтобы вернуть городу звание самого зеленого в России. В четверг, 16 октября, новые деревья появились в сквере имени Ермина и на набережной Суры.

Там высадили ели, уточнили в «Пензавтодоре».

Ранее сообщалось, что после вырубки большого количества погубленных златкой растений за осень в областном центре планируют высадить около 3 000 деревьев.

Так, на улице Куйбышева, 47 (неподалеку от музея народного творчества), появились 40 лип, а у мемориального комплекса «Энергетика» (около ТЭЦ) - 10 рябин. Возле «Афганских ворот» высадили 13 лип и 2 ели, на улицах Калинина, Антонова и проспекте Победы - 75 деревьев (ели, рябины, можжевельник, спиреи и липы).

Сквер имени Дениса Давыдова украсили ели, дуб, калина, черноплодная рябина и др. На улице 8 Марта появились 20 рябин.

На набережную Суры новые деревья добавляют не в первый раз: их уже сажали 13 сентября (ели, липы, рябины, клены, яблони и каштаны) и 11 октября (ели, каштаны, сирень, чубушник, клены, черемуху и др.).