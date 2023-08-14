Офис по цене квартиры: выгодные предложения от «Территории жизни»

14.08.2023 | 14:56

Представители группы компаний «Территория жизни» провели экскурсию по коммерческим помещениям для своих партнеров в сфере недвижимости. Гостям показали объекты, расположенные на первом и втором этажах жилых домов «Лугометрии».

Свободное пространство, разнообразие планировок, высокие потолки, широкие панорамные окна, отдельные входные группы, место для собственной оригинальной вывески, различные варианты отделки - таковы преимущества помещений от группы компаний «Территория жизни», а выгодные предложения по покупке или аренде от застройщика позволяют сделать покупку по максимально выгодным ценам.

«Коммерческая недвижимость в «Лугометрии» имеет ряд преимуществ. Прежде всего это цена. Только в августе действует специальная цена на офисные помещения. Стоимость одного квадратного метра составляет 49 999 рублей*, что позволяет приобрести площадь по цене, сопоставимой со стоимостью однокомнатной квартиры», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

В жилом комплексе «Лугометрия» можно открыть любой бизнес, найдется место как для небольшой уютной кофейни, так и для крупного магазина.

На первых этажах расположатся минимаркеты, салоны красоты и аптеки.

Коммерческие объекты находятся на первой линии, что обеспечит высокий пешеходный трафик.

«Лугометрия» - это «город в городе», здесь будет предусмотрено все для комфорта. Это современный комплекс комфорт-класса, который станет домом для 18 000 человек. Развитая инфраструктура, большое число жителей, расположение в живописном районе - это делает комплекс идеальным местом для успешного старта любого вида бизнеса. В 2021 году «Лугометрия» вошла в топ-5 лучших инвестиционно привлекательных проектов России на конкурсе Urban Awards и получила премию в категории «За лучший нейминг объекта».

Компания-застройщик готова предложить взаимовыгодные условия сотрудничества всем собственникам. Покупатели и арендаторы имеют возможность стать партнерами и принять участие в масштабных мероприятиях, проходящих на площадках ГК «Территория жизни».

«Коммерческая недвижимость в последние годы становится все более востребованной. И то, что застройщик в лице ГК «Территория жизни» предлагает много вариантов площадок для бизнеса всех отраслей, - хорошая тенденция. Также это показывает стремление девелопера создать комфортную среду, где все необходимое для жителей находится даже не в шаговой доступности, а буквально на этаж ниже», - оценила предложения директор компании «Пенза-Этажи» Елена Карловская.

Можно уже сейчас стать обладателем коммерческой недвижимости. На вопросы о ее покупке и аренде ответят по телефону 39-00-00. Персональный менеджер подберет оптимальный вариант в зависимости от направления бизнеса и пожеланий.

* Акция действует до 31 августа 2023 года. Действие акции распространяется на офисные помещения 11-го строения ЖК «Лугометрия», адрес: ул. Яшиной, 8. Подробности по телефону 203-000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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