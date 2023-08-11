Погода в пятницу: пензенцам обещают жару до +33 градусов

По данным ГУ МЧС по Пензенской области, в пятницу, 11 августа, в регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности.
Днем в большинстве районов температура воздуха ожидается +30…+33 градуса.
В Городищенском, Земетчинском, Пачелмском, Кузнецком и Белинском районах, а также в Пензе объявлен IV класс пожарной опасности лесов.
По информации пензенского гидрометцентра, при переменной облачности существенных осадков не предвидится.
Слабый ветер будет дуть с юго-востока.
В ночь на субботу, 12 августа, термометр покажет +18…+20 градусов.
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