Погода в пятницу: пензенцам обещают жару до +33 градусов

11.08.2023 | 07:43

По данным ГУ МЧС по Пензенской области, в пятницу, 11 августа, в регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности.

Днем в большинстве районов температура воздуха ожидается +30…+33 градуса.

В Городищенском, Земетчинском, Пачелмском, Кузнецком и Белинском районах, а также в Пензе объявлен IV класс пожарной опасности лесов.

По информации пензенского гидрометцентра, при переменной облачности существенных осадков не предвидится.

Слабый ветер будет дуть с юго-востока.

В ночь на субботу, 12 августа, термометр покажет +18…+20 градусов.