В МЧС рассказали подробности пожара в областной филармонии

26.09.2025 | 09:47

Стали известны подробности пожара в областной филармонии, который случился утром в пятницу, 26 сентября.

Сигнал о ЧП на улице Суворова поступил в МЧС в 9:03. На место выдвинулись несколько пожарных расчетов.

Как оказалось, во время ремонта загорелся утеплитель на кровле здания. Площадь, пройденная огнем, составила 5 кв. м.

«В 9:26 пожар ликвидирован силами пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Пензенской области. Пострадавших нет», - сообщили в ведомстве.

Этой осенью в филармонии ремонтируют крышу (2 500 кв. м). На каждом из разделенных секторов необходимо смонтировать 3-уровневое утепление. Специалисты должны были закончить к 30 ноября.