В Пензе загорелась крыша здания областной филармонии

26.09.2025 | 09:29

Утром в пятницу, 26 сентября, в областной филармонии на улице Суворова случился пожар.

Судя по кадрам с места ЧП, загорелась крыша здания. Над учреждением культуры стали подниматься клубы черного дыма.

К Юбилейной площади прибыли несколько пожарных расчетов. «Подразделения работают на месте», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Этой осенью в филармонии ремонтируют крышу (2 500 кв. м). Специалисты должны были закончить к 30 ноября. На каждом из разделенных секторов необходимо сделать дополнительный монтаж 3-уровневого утепления.

По данным сайта госзакупок, за работы заплатят 83 млн 699 тыс. рублей.