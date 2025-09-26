В Пензе загорелась крыша здания областной филармонии

Утром в пятницу, 26 сентября, в областной филармонии на улице Суворова случился пожар.
Судя по кадрам с места ЧП, загорелась крыша здания. Над учреждением культуры стали подниматься клубы черного дыма.
К Юбилейной площади прибыли несколько пожарных расчетов. «Подразделения работают на месте», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Этой осенью в филармонии ремонтируют крышу (2 500 кв. м). Специалисты должны были закончить к 30 ноября. На каждом из разделенных секторов необходимо сделать дополнительный монтаж 3-уровневого утепления.
По данным сайта госзакупок, за работы заплатят 83 млн 699 тыс. рублей.