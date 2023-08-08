Из-за жары пензенцам стоит быть предельно осторожными в лесах

08.08.2023 | 22:00

В Пензенской области в ближайшие дни сохранится жаркая погода: до 13 августа столбики термометра будут подниматься до отметки + 34 °С. Местами на западе региона ожидается IV класс пожарной опасности лесов.

Всего классов пять, где первый означает отсутствие пожарной опасности, а пятый - чрезвычайную. IV класс - высокая.

В такой период жителям Пензенской области особенно важно соблюдать меры пожарной безопасности в лесах.

Это означает, что запрещено разводить костры как внутри, так и поблизости, даже если рядом есть водоем. Нельзя поджигать сухую траву среди деревьев, на полях; бросать незатушенные спички и сигареты. «Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы», - обращаются к жителям Пензенской области в министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения.

Стоит учитывать, что пожар может вызвать и простая поездка в лес на транспорте - к возгоранию способны привести искры, вылетевшие из глушителя.

«Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы», - добавили в министерстве.

При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номеру 112.