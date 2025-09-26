На ул. Гагарина загорелся склад самокатов, эвакуировали 60 человек

26.09.2025 | 10:10

В четверг, 25 сентября, на улице Гагарина в Пензе случился пожар. Загорелся склад самокатов и велосипедов в подвале жилого дома.

Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 4:33. На место выехали 11 спасателей, привлекалось 3 спецмашины.

Из здания эвакуировали 60 человек. Огонь прошел площадь в 20 кв. м.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Утром 26-го числа на улице Суворова во время ремонта загорелся утеплитель на кровле здания областной филармонии. Пожар быстро локализовали и ликвидировали.