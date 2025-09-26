На улице Рахманинова в Пензе сгорел автомобиль

Днем в пятницу, 26 сентября, на улице Рахманинова в Пензе загорелся легковой автомобиль. Пожар случился на территории гаражей, сигнал о нем поступил в МЧС в 12:17.
На тушение выехали 8 человек личного состава на 2 спецмашинах.
«Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Причина ЧП устанавливается.
Утром того же дня на улице Суворова в Пензе во время ремонта загорелся утеплитель на кровле здания областной филармонии. Пожар быстро локализовали и ликвидировали.