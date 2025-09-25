Из многоэтажки в Нижнем Ломове эвакуировали 7 человек

25.09.2025 | 12:58

В Нижнем Ломове на улице Сергеева в среду, 24 сентября, произошел пожар в жилом многоэтажном доме. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 8:40.

На место выехали 9 человек на 3 спецмашинах. Пожарные эвакуировали из дома 7 человек.

«Выгорел натяжной потолок на площади 5 квадратных метров в квартире на первом этаже», - сообщили в ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

Погибших и пострадавших нет.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.