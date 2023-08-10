Сетевое издание|18+|Четверг|10 авг 2023|17:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В регионе восстановили права пациентов, не получавших лекарства

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Областная прокуратура внесла представление министру здравоохранения региона Вячеславу Космачеву. Проверка, проведенная надзорным органом в первом полугодии, выявила многочисленные факты необеспечения пациентов нужными им препаратами.

Так, в Кузнецке, Камешкирском, Лунинском и других районах инсулинозависимым жителям не предоставляли тест-полоски, ланцеты для глюкометров.

В Башмаковском районе не обеспечивали лекарством пациента, страдающего бронхиальной астмой, а также сельчанина с постинфарктным кардиосклерозом. В Шемышейском районе несвоевременно предоставляли препарат гражданину с ишемической болезнью сердца.

«В ходе проведенных прокуратурой области проверок выявлены факты несвоевременного обеспечения пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, препаратом «Деносумаб», пациента с олигофренией - лекарственным средством «Депакин хроно». Длительное время на обеспечивался препаратом «Виндамэкс» пациент, страдающий жизнеугрожающим наследственным заболеванием «транстиретиновый амилоидоз с поражением сердца, почек, печени, нервной системы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Всего за первое полугодие пресекли нарушения законов в 506 случаях, объявили 8 предостережений и внесли 175 представлений, к ответственности затем привлекли 106 человек. Для защиты прав пациентов сотрудники прокуратуры подали в суд 154 заявления.

Также, взаимодействуя с региональными властями, надзорный орган добился выделения 700 млн рублей в качестве дополнительного финансирования на льготные лекарства.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте