В регионе восстановили права пациентов, не получавших лекарства

10.08.2023 | 16:50

Областная прокуратура внесла представление министру здравоохранения региона Вячеславу Космачеву. Проверка, проведенная надзорным органом в первом полугодии, выявила многочисленные факты необеспечения пациентов нужными им препаратами.

Так, в Кузнецке, Камешкирском, Лунинском и других районах инсулинозависимым жителям не предоставляли тест-полоски, ланцеты для глюкометров.

В Башмаковском районе не обеспечивали лекарством пациента, страдающего бронхиальной астмой, а также сельчанина с постинфарктным кардиосклерозом. В Шемышейском районе несвоевременно предоставляли препарат гражданину с ишемической болезнью сердца.

«В ходе проведенных прокуратурой области проверок выявлены факты несвоевременного обеспечения пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, препаратом «Деносумаб», пациента с олигофренией - лекарственным средством «Депакин хроно». Длительное время на обеспечивался препаратом «Виндамэкс» пациент, страдающий жизнеугрожающим наследственным заболеванием «транстиретиновый амилоидоз с поражением сердца, почек, печени, нервной системы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Всего за первое полугодие пресекли нарушения законов в 506 случаях, объявили 8 предостережений и внесли 175 представлений, к ответственности затем привлекли 106 человек. Для защиты прав пациентов сотрудники прокуратуры подали в суд 154 заявления.

Также, взаимодействуя с региональными властями, надзорный орган добился выделения 700 млн рублей в качестве дополнительного финансирования на льготные лекарства.