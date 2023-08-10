По улице Карла Маркса на два дня запретят проезд

10.08.2023 | 14:01

На улице Карла Маркса в Пензе отремонтируют проезжую часть. В связи с этим движение транспорта перекроют на участке от парка имени В. Г. Белинского до улицы Советской.

Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в управлении ЖКХ города.

Проезд запретят для всех видов транспорта 15 и 16 августа с 7:00 до 19:00. В другие часы движение будет возможно.

Ранее стало известно, что в выходные, 12-го и 13-го числа, внесут временные изменения в организацию дорожного движения в районе Соборной площади. Это необходимо для обеспечения безопасности горожан, которые решат посетить областной праздник православной культуры «Спас».

С 22:00 12 августа до 16:00 13-го будет запрещена стоянка на улице Московской (участок от Карла Маркса до Соборной площади), улице Белинского (от Лермонтова до Карла Маркса), улице Карла Маркса (от Кирова до Советской/Володарского).

13 августа с 6:00 до 16:00 будет запрещено движение транспорта по улице Белинского на участке от Лермонтова до Карла Маркса, по улице Карла Маркса - на участке от Кирова до Советской/Володарского.