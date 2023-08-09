В районе Соборной площади закроют движение и запретят стоянку

09.08.2023 | 16:40

В выходные, 12 и 13 августа, в Пензе будут внесены временные изменения в организацию дорожного движения в районе Соборной площади. Это сделают для обеспечения безопасности горожан, которые решат посетить областной праздник православной культуры «Спас».

С 22:00 12 августа до 16:00 13 августа будет запрещена стоянка на участке улицы Московской - от Карла Маркса до Соборной площади, на участке улицы Белинского - от Лермонтова до Карла Маркса, на участке улицы Карла Маркса - от Кирова до Советской/Володарского.

«В воскресенье, 13 августа, с 6:00 до 16:00 будет запрещено движение транспорта по улице Белинского на участке от Лермонтова до Карла Маркса, по улице Карла Маркса - на участке от Кирова до Советской/Володарского», - сообщили в городской администрации.

13 августа в Пензе пройдет традиционный праздник «Спас», посвященный трем торжествам, которые в народе называют Спасами: Медовому, Яблочному и Ореховому. Гулянья пройдут на Соборной площади - от улицы Карла Маркса до Спасского кафедрального собора.

По традиции на «Аллее мастеров» будут представлены изделия народных промыслов и ремесел, организована выставка-продажа меда, яблок, блюд национальных кухонь. Желающие смогут провести съемки в фотозонах и посмотреть выступления творческих коллективов.