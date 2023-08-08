Пензенцев приглашают на традиционный праздник «Спас»

08.08.2023 | 14:16

В воскресенье, 13 августа, в Пензе пройдет традиционный праздник православной культуры «Спас». Он посвящен трем торжествам, в народе называемым Спасами: Медовому, Яблочному и Ореховому.

Гулянья пройдут на Соборной площади - от улицы Карла Маркса до Спасского кафедрального собора.

По традиции на «Аллее мастеров» будут представлены изделия народных промыслов и ремесел, организована выставка-продажа меда, яблок, блюд национальных кухонь. Желающие смогут провести съемки в фотозонах.

Праздник откроется торжественной церемонией награждения земляков и людей, внесших особый вклад в развитие Сурского края.

На главной сцене состоится выступление творческих коллективов. Специальными гостями станут «Злато-Серебро» и зареченский ансамбль русской песни «Млада».

Частью праздника станет фестиваль колокольного звона, сообщается на сайте культура.рф.