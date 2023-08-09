В Пензенской области с начала года в ДТП погибло двое детей

09.08.2023 | 12:57

В Пензенской области с начала года случилось 113 ДТП с несовершеннолетними, в них погибли два ребенка, 128 получили травмы. При этом треть происшествий была зарегистрирована в июле.

В преддверии нового учебного года, когда дети возвращаются из мест отдыха, отвыкнув от оживленных дорог, Госавтоинспекция обращается к родителям, отмечая необходимость максимального внимания к поведению младших членов семьи.

«Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Ежедневно напоминайте им о правилах безопасного поведения в дорожной среде. Будьте для ребенка примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге и в транспорте», - призвал врио начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Взрослым следует сохранять повышенную бдительность, находясь за рулем, особенно если в салоне дети.

С начала августа в регионе произошло несколько ДТП с юными пассажирами.

4-го числа в 11:15 в Малосердобинском районе на 508-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов Chevrolet Cruze, которым управляла 43-летняя женщина, слетел в кювет и опрокинулся. В салоне машины находились 39-летний мужчина и 14-летний мальчик. Прибывшая на место скорая помощь после осмотра отпустила взрослых, юному пассажиру потребовалась госпитализация.

В тот же день в 19:15 в Пензе на улице Зеленодольской столкнулись Mazda CX-5 и Hyundai Solaris. В ДТП пострадали семь человек: двое водителей - 41-летний и 28-летний мужчины, пассажиры Hyundai - две женщины 27 и 28 лет и 29-летний мужчина, пассажиры Mazda - женщина 37 лет и 12-летняя девочка. После оказания медицинской помощи они были отпущены.

6 августа в 11:40 на автомобильной дороге Вадинск - Выборное - Сноховка - Татарская Лака в Вадинском районе Volkswagen Polo съехал в кювет и врезался в дерево. В результате 37-летняя женщина, находившаяся за рулем, получила травмы и была госпитализирована, а двое пассажиров, девочки 6 и 2 лет, отпущены после осмотра врачей.