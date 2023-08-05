В Малосердобинском районе ребенок получил травмы в ДТП

В пятницу, 4 августа, в Малосердобинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал школьник. О нем сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
По автодороге Нижний Новгород - Саратов ехал автомобиль Chevrolet Cruze, которым управляла 43-летняя женщина. В салоне машины находились 39-летний мужчина и 14-летний мальчик.
В 11:15 на 508-м километре трассы Chevrolet слетел в правый кювет и опрокинулся.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Взрослых медики после осмотра отпустили, а ребенка, получившего травмы, доставили в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации юного пассажира.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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