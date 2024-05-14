В Пензе сыну сотрудника МЧС не нашли места в детском саду

В Пензе полуторагодовалого ребенка сотрудника МЧС не зачислили в детский сад в первоочередном порядке. Мать малыша обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение прав.
В декабре 2022 года женщина через портал госуслуг подала заявление в городское управление образования. Она указала должность отца малыша и попросила поставить в очередь в ближайший к служебному жилью сад, приложив все необходимые документы.
Однако ребенка зарегистрировали на общих основаниях, более того, из-за отсутствия мест матери предложили выбрать другое дошкольное учреждение.
Надзорный орган провел проверку, после которой прокурор Железнодорожного района внес начальнику городского управления образования представление об устранении нарушений.
«Акт рассмотрен и удовлетворен, заявительнице выдано направление на зачисление ее ребенка в ближайшее дошкольное учреждение с необходимого ей времени - с 01.09.2024», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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