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Из жизни

В Пензе сыну сотрудника МЧС не нашли места в детском саду

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В Пензе полуторагодовалого ребенка сотрудника МЧС не зачислили в детский сад в первоочередном порядке. Мать малыша обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение прав.

В декабре 2022 года женщина через портал госуслуг подала заявление в городское управление образования. Она указала должность отца малыша и попросила поставить в очередь в ближайший к служебному жилью сад, приложив все необходимые документы.

Однако ребенка зарегистрировали на общих основаниях, более того, из-за отсутствия мест матери предложили выбрать другое дошкольное учреждение.

Надзорный орган провел проверку, после которой прокурор Железнодорожного района внес начальнику городского управления образования представление об устранении нарушений.

«Акт рассмотрен и удовлетворен, заявительнице выдано направление на зачисление ее ребенка в ближайшее дошкольное учреждение с необходимого ей времени - с 01.09.2024», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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