В Пензе школьников будут кормить петербуржцы

09.08.2023 | 14:55

Конкурс на обеспечение пензенских школьников горячим питанием выиграла компания из Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 9 августа, рассказала на заседании в гордуме начальник управления образования Алла Маркова.

По ее словам, представители компании уже проехали по школам, чтобы оценить материальную базу и рабочие ресурсы.

«Все мощности есть на базе образовательных организаций, в каждой школе есть пищеблоки», - сообщила Алла Маркова.

Она также отметила, что петербургская компания будет приглашать на работу пензенцев, но при необходимости готова привезти своих сотрудников.

«Они представили все книжки сотрудников, у них большая база работников - и пензенских, и питерских. Если нет сотрудников с нашей территории, они готовы привезти своих, которые кормят детей уже несколько лет. Сегодня они проехали по школам и предложили сотрудникам трудоустроиться. Если они скажут да, то их возьмут на работу», - уточнила начальник управления.

По ее словам, санктпетербуржцы заключили договоры с пензенскими поставщиками питания. «Это местные продукты, которые дети употребляли и ранее», - отметила Алла Маркова.