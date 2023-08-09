Сетевое издание|18+|Среда|9 авг 2023|18:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В магазинном курином фарше нашли бактерии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Куриный фарш, который продается в магазинах, оказался небезопасным по микробиологическим показателям.

К таким выводам пришли эксперты Роскачества после проверки продукции 18 торговых марок.

Так, в фарше торговых марок «Троекурово» и «Перекресток» нашли листерии. Это бактерии, которые вызывают такое опасное заболевание, как листериоз. В продукции марок «Своя», «ВкусВилл», «Чернышихинское мясо», «Ярославский бройлер» обнаружили патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

С кишечной палочкой продавали фарш марок «Троекурово», «Каждый день», «Чернышихинское мясо».

«В исследованном фарше эксперты не обнаружили пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия) в количествах, опасных для здоровья», - отметили эксперты.

Что касается антибиотиков, то следы доксициклина нашли в полуфабрикате одной торговой марки. Содержание вещества не сочли нарушением, но балл снизили.

Других антибиотиков в исследованной продукции не обнаружили.

Также исследователи оценили свежесть мяса, которое использовали для изготовления продукции. Сомнительной она оказалась у половины торговых марок. Как отметили эксперты, следует принимать во внимание, что фарш – скоропортящийся продукт, на его свежести может сказаться транспортировка, условия хранения или реализации.

В итоге качественной продукцией признали фарш лишь двух торговых марок: «Петелинка» и «Мясницкий ряд».

«Эти полуфабрикаты соответствовали не только обязательным требованиям, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества», - отметили в ведомстве.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте