В магазинном курином фарше нашли бактерии

09.08.2023 | 17:36

Куриный фарш, который продается в магазинах, оказался небезопасным по микробиологическим показателям.

К таким выводам пришли эксперты Роскачества после проверки продукции 18 торговых марок.

Так, в фарше торговых марок «Троекурово» и «Перекресток» нашли листерии. Это бактерии, которые вызывают такое опасное заболевание, как листериоз. В продукции марок «Своя», «ВкусВилл», «Чернышихинское мясо», «Ярославский бройлер» обнаружили патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

С кишечной палочкой продавали фарш марок «Троекурово», «Каждый день», «Чернышихинское мясо».

«В исследованном фарше эксперты не обнаружили пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия) в количествах, опасных для здоровья», - отметили эксперты.

Что касается антибиотиков, то следы доксициклина нашли в полуфабрикате одной торговой марки. Содержание вещества не сочли нарушением, но балл снизили.

Других антибиотиков в исследованной продукции не обнаружили.

Также исследователи оценили свежесть мяса, которое использовали для изготовления продукции. Сомнительной она оказалась у половины торговых марок. Как отметили эксперты, следует принимать во внимание, что фарш – скоропортящийся продукт, на его свежести может сказаться транспортировка, условия хранения или реализации.

В итоге качественной продукцией признали фарш лишь двух торговых марок: «Петелинка» и «Мясницкий ряд».

«Эти полуфабрикаты соответствовали не только обязательным требованиям, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества», - отметили в ведомстве.