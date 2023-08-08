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Общество

В Пензе ученики школы № 37 не могут играть в баскетбол

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Баскетбольная площадка школы № 37 на улице Минской расстраивает юных пензенцев. На ней невозможно играть - нужно постоянно смотреть под ноги. Один из учеников написал в редакцию портала PenzaInform.ru, чтобы осветить проблему.

На снимках, присланных школьником, - разбитый асфальт, заросший травой, облезлый баскетбольный щит с кольцом без сетки, закрепленный на железной конструкции с облупившейся краской.

«Все лучшее нам, детям», - отметил ученик.

Заниматься на площадке школьников не заставляют, но они бы хотели играть в баскетбол с друзьями на благоустроенной территории.

В комментариях к посту в телеграм-канале PenzaInform, где также была опубликована жалоба, пензенцы стали делиться похожими проблемами.

«Около 28 так же практически, но даже кольца нет», «Школа номер 18 хромает тоже», - рассказали они.

Ранее пензячка попросила отремонтировать опасную площадку в лагере «Юность», из-за которой, по словам женщины, ее ребенок второй год приезжает с ободранными локтями и коленями.

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