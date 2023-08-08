В парках Пензы ввели новые правила для семей участников СВО

08.08.2023 | 18:40

Со среды, 9 августа, в Пензе в парке имени В. Г. Белинского, а также в Детском парке семьи военнослужащих, мобилизованных граждан и сотрудников Росгвардии смогут посещать муниципальные аттракционы бесплатно.

В парке Белинского к ним относятся «Гусеница», «Морская охота», «Лошадки», «Колокольчик», «Юнга», «Ралли», «Мини Лесная сказка», «Остров детства», «Орбита», «Сатурн», «Ромашка», «Волна» и тир «Веселое путешествие».

В Детском парке муниципальные аттракционы - это «Карнавал», «Солнышко», «Юнга», батутный парк, «Орбита», «Дорога сказок», «Летучий корабль» и детская железная дорога «Юнион Пасифик».

Чтобы получить пропуск на бесплатное посещение, необходимо обратиться в кабинет № 7 административного здания парка Белинского (улица К. Маркса, 1), где находится заведующий билетными кассами (лицо, его замещающее), или же в административное здание Детского парка (улица Кронштадтская, 1а) - к начальнику отдела эксплуатации аттракционной техники (лицу, его замещающему).

Там нужно предъявить паспорт и документ, который удостоверяет доступ к льготе: единый абонемент (для членов семей военнослужащих по контракту именных подразделений, сотрудников управления Росгвардии) либо справку из военкомата (для членов семей мобилизованных граждан).

Важно помнить, что контролеру на аттракционе требуется предъявить не только полученный пропуск для бесплатного посещения, но и единый абонемент или же справку из военкомата.

Также в администрации парка имени В. Г. Белинского сообщили, что с 1 мая до 30 сентября в каждую третью среду месяца действует льготное посещение аттракционов для многодетных семей. Им предоставляется скидка в 50% от стоимости билета.

Касается это тоже лишь муниципальных аттракционов, перечень которых дан выше.

Ранее житель Пензы высказал в соцсети возмущение невозможностью воспользоваться одной из мер социальной поддержки, принятых в регионе для семей участников специальной военной операции.

«Пришли с ребенком в парк, предъявили абонемент, на что нам ответили, что данный купон действует каждую третью среду месяца. Серьезно? Пока верные сыны нашей великой Родины доблестно и достойно защищают честь и достоинство России, их семьям предоставляется возможность посетить бесплатно парк аттракционов каждую третью среду месяца», - пожаловался автор.