Пензяка возмутила мера поддержки семей бойцов, принятая «для галочки»

08.08.2023 | 08:49

Житель Пензы высказал возмущение невозможностью воспользоваться одной из мер социальной поддержки, принятых в регионе для семей участников специальной военной операции.

Речь идет о бесплатном посещении государственных и муниципальных учреждений культуры и спорта.

«Пришли с ребенком в парк, предъявили абонемент, на что нам ответили, что данный купон действует каждую третью среду месяца. Серьезно? Пока верные сыны нашей великой Родины доблестно и достойно защищают честь и достоинство России, их семьям предоставляется возможность посетить бесплатно парк аттракционов каждую третью среду месяца», - с горечью написал автор.

Пензяк уточнил, что родственники ребенка работают и не имеют возможности взять отгул в третью среду месяца, чтобы воспользоваться абонементом. Он назвал такую меру соцподдержки «кривой» и принятой «для галочки».

Пост вызвал многочисленные обсуждения.

«Многодетным тоже только в определенную среду бесплатно», «Раз в месяц только бесплатно для льготников. Тоже слышала в парке, когда стояла в очереди в кассу, многодетная мама хотела взять билет бесплатный и ей отказали», - написали люди.

«Мне так же сказали в Белинском (ЦПКиО им. В. Г. Белинского. - Прим. ред.). При этом там не все аттракционы муниципальные, на них, соответственно, этот абонемент не распространяется. А в зоопарке работает, ребенок прошел бесплатно», - пояснила одна из участниц обсуждения.

Меры дополнительной поддержки семей участников СВО были приняты в ноябре 2022 года. К ним относятся единовременная выплата в размере 50 000 рублей несовершеннолетним детям, 50%-я компенсация оплаты ЖКУ, ежемесячная выплата жене и детям 1 080 рублей на проезд в общественном транспорте, предоставление детям бесплатных путевок в загородные лагеря, бесплатное посещение учреждений культуры и физической культуры и спорта, участие в программе по предоставлению единовременной выплаты в размере 110 000 рублей на подключение индивидуального жилого дома к сетям газораспределения.

Также семьям бойцов положены бесплатные завтраки и обеды для детей-школьников, освобождение от платы за детсад, первоочередной порядок зачисления в дошкольные образовательные учреждения, перевод без очереди в детский сад или школу, приближенные к месту жительства.

С 1 апреля 2023 года меры поддержки распространили на членов семей участников спецоперации, проходящих службу по контракту.

Фото vk.com/black_pnz.