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Общество

Приедем - накажем: в Кузнецке будут бороться с пуском фейерверков

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В Кузнецке не соблюдается запрет на использование пиротехники. На это пожаловались горожане, их обращение озвучили во время совещания в администрации города в понедельник, 7 августа.

С нарушителями запрета собираются бороться совместно с правоохранителями.

«Надо с полицией обговорить этот вопрос. Чтобы не шустрили. И фиксировать. Граждане, увидевшие, где пальнуло, зафиксируйте. Приедем - накажем», - заявил глава города Сергей Златогорский.

Он подчеркнул, что тех, кто не принимает во внимание действие запрета, нужно «ловить за руку».

Также Златогорский поручил подчиненным поговорить с сотрудниками МЧС. «В плане выявления у них возможности есть», - пояснил он.

В Пензенской области запрещено использование гражданами и организациями пиротехнических изделий, в том числе бытового назначения. Соответствующий документ подписан главой региона 19 июля.

Исключение сделано для проведения салютов, посвященных празднованию дней славы, памятных дат и иных праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

Запрет снимут после того, как отменят действие режима базовой готовности, введенного пунктом 5 указа Президента Российской Федерации в октябре 2022 года.

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