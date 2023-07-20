Жителям Пензенской области запретили пользоваться пиротехникой

20.07.2023 | 20:05

В Пензенской области теперь запрещено использование гражданами и организациями пиротехнических изделий, в том числе бытового назначения.

Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко в среду, 19 июля.

Исключение сделано для проведения салютов, посвященных празднованию дней славы, памятных дат и иных праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

«Меры, предусмотренные настоящим указом, устанавливаются на срок до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации», - говорится в документе.

Ранее в Пензенской области запретили использование беспилотников.