Жителям Пензенской области запретили пользоваться пиротехникой

В Пензенской области теперь запрещено использование гражданами и организациями пиротехнических изделий, в том числе бытового назначения.
Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко в среду, 19 июля.
Исключение сделано для проведения салютов, посвященных празднованию дней славы, памятных дат и иных праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации и Пензенской области.
«Меры, предусмотренные настоящим указом, устанавливаются на срок до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации», - говорится в документе.
Ранее в Пензенской области запретили использование беспилотников.
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