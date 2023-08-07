«ТНС энерго Пенза» проводит конкурс детских рисунков

07.08.2023 | 17:30

«ТНС энерго Пенза» объявляет о старте конкурса «Острый карандаш»* для детей клиентов компании от 5 до 14 лет.

Он проводится в двух номинациях. Первая - «Жизнь светлее без долгов», нужно создать карикатуру о необходимости своевременной оплаты потребленной электроэнергии и последствиях накопления долга.

Вторая - «Каждое дерево на счету»: принимаются рисунки о пользе электронных квитанций для экологии.

Победители будут определены путем голосования, которое пройдет с 1 по 8 сентября в социальных сетях «ТНС энерго Пенза». Дети, чьи рисунки наберут наибольшее количество голосов, получат в подарок сертификат на покупку в гипермаркете творчества.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в положении на официальном сайте гарантирующего поставщика.

Чтобы узнавать всю полезную информацию первыми, стоит подписаться на аккаунты «ТНС энерго Пенза» в социальных сетях.

* Прием конкурсных работ проводится в период с 01.08.2023 по 31.08.2023.

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