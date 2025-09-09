10 сентября на нескольких улицах Пензы отключат электричество

09.09.2025 | 10:00

В среду, 10 сентября, в домах жителей нескольких улиц Пензы произойдет отключение электроэнергии. Это связано с плановыми ремонтными работами, сообщили ресурсники.

С 8:00 до 16:00 света не будет на ул. Лесная Слобода и в СНТ «Камыши», уч. 4, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 43, 45, 48, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 96, 100, 108, 115, 118, 130, 131, 132, 142, 143, 145, 147, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 174, 175, 180, 181, 193а, 196, 197, 197в, 198, 200, 211, 216, 217, 218, 219, 238, 240, 241, 242, 244, 246.

С 8:30 до 12:00 электроснабжение отключат по адресам:

- ул. Абрикосовая, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, уч. 10, стр. 21; ул. Ежевичная, 5-11 (нечетные), 12-16, стр. 22; ул. Киселевой, 8; индивидуальная застройка «Заря-2», стр. 51; ул. Персиковая, 3, 4, 6-11, 13, 15.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Мира, 78; ул. Буровая, 1-15; пр-д Буровой, 1-5; ул. Колхозная, 1, 1а, 3-12, 17; 2-й Колхозный пр-д, 1-14, 16; 3-й Колхозный пр-д, 3-17; пр-д Ломоносова, 8; ул. Озерная, 2-16 (четные), 18-20, 22-40 (четные); ул. 2-я Партизанская, 1, 3, 5-8, 10-24 (четные); ул. Партизанская, 3, 5-16, 18, 20;

- ул. Пойменная, 3-18, 20-25, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Пойменная/Чапаева, 1/5; ул. Поселковая, 1/2, 1а, 2/17, 3-5, 7, 9-12; ул. Прогонная, 1, 3-12, 14; пр-д Прогонный, 2-16, 18, 19, 19а; ул. Проходная, 2а, 4, 4а, 6, 8а; 2-й пр-д Чаадаева, 3, 4, 6-9, 9/6, 11, 11а, 12, 12а, 13/6; ул. Чаадаева, 27а; ул. Чапаева, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 7-10, 12; ул. Чапаева/Пойменная, 6/2.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Воронова, 24; ул. Кижеватова, 27; ул. Силикатная, 16.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Марата, 184, 189; ул. Поимская 17, 18, 20, 20а; 1-й Поимский пр-д, 1, 3-9, 13-24, 26, 32; 2-й Поимский пр-д, 1-8, 10, 12/19, 16, 18, 20, 22; СНТ «Заря» (Согласие), 2/66-2/69, 2/74, 2/93, 2/140, 2/146-2/148, 2/149, 2/152, 2/154, 2/155, 2/157, 2/160, 2/162, 2/163, 2/167, 2/169-2/175, 2/178, 2/179, 2/181, 2/182, 2/186, 2/187, 2/195.