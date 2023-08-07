Сим-карты жителей Пензенской области могут заблокировать

07.08.2023 | 14:19

В стране могут заблокировать до 7 млн сим-карт. Причина - отсутствие актуальных данных об абоненте.

Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на издание «Ведомости».

Требование заблокировать сим-карты исходит от Роскомнадзора. Ведомство передает оператором список номеров, затем компания должна уведомить абонента о предстоящем отключении. У гражданина есть 15 дней на то, чтобы актуализировать свои персональные данные.

Сделать это можно или через портал госуслуг, или через приложение оператора, или в салоне связи.

Если данные не обновить, сим-карту заблокируют.

По словам специалистов, без доступа к связи могут остаться владельцы корпоративных сим-карт, а также те, кому их раздали на улице, вокзалах, других местах без заключения договоров.

«В России с начала весны вступили в силу новые поправки в КоАП РФ, которые предусматривают усиление ответственности за заключение договора с абонентом, данные которого не указаны или же оформлены на подставное лицо. Выявление нелегальных карт и их оперативная блокировка позволят сделать рынок мобильной связи в России более прозрачным», - цитируют представителя Роскомнадзора «Известия».