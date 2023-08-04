В Пензе конный клуб обязали убирать с дорог навоз

04.08.2023 | 10:43

Конному клубу, чьи животные оставляют навоз на улице Марата в Согласии, придется его убирать. Соответствующее предписание было выдано после жалобы пензенца, опубликованной на портале PenzaInform.ru.

О проблеме горожанин, уставший от запаха и вида продуктов жизнедеятельности лошадей рядом со своим домом, сообщил в редакцию сетевого издания во вторник, 1 августа.

«Просьбы убрать за лошадьми игнорируются. Окно невозможно открыть, так как сильный запах. Также на улице играют дети, и очень неприятно, когда им на самокате или велосипеде приходится все это объезжать», - пожаловался пензенец.

Он добавил, что после звонка сотрудники клуба иногда убирают навоз, но это редкость.

Пензенцы в Сети стали обсуждать возникшую ситуацию. Многие предложили мужчине обернуть ее в свою пользу: «Так на огород его (навоз. - Прим. ред.) - бесплатное удобрение», «Все детство навозом дышали, и ничего. Навоз на лопату - и на грядку», «Его продают по бешеным ценам. А тут перед домом лежит», - отметили они.

Но нашлись и те, кто не оценил бесплатное удобрение: «Около вашего дома лошадь наложила бы, вот тогда хотелось бы посмотреть на вашу реакцию!», «Все-таки мы не в деревне живем, хотя, как я понимаю, это частный сектор. Многие дома себе покупают не для того, чтобы лошадей, гусей и коров разводить, а для своего умиротворения. А тут такое перед окнами», - возмутились горожане.

Позже на жалобу отреагировали специалисты администрации Железнодорожного района. Они провели беседу с руководством конного клуба и выдали предписание о недопущении загрязнения дороги и микрорайона Согласие в целом.