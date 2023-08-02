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Глас народа

Жители улицы Марата в Пензе задыхаются от запаха навоза

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Пензенцы с улицы Марата, пролегающей в микрорайоне Согласие, устали от вида и запаха навоза. Рядом с их домами он стал привычной деталью пейзажа из-за расположенного неподалеку конного клуба.

О проблеме один из местных жителей написал во вторник, 1 августа, в редакцию портала PenzaInform.ru.

«Маршрут прогулок клуба проходит по моей улице, после прогулок лошади оставляют продукты своей жизнедеятельности. Просьбы убрать за лошадьми игнорируются. Окно дома невозможно открыть, так как сильный запах. Также на улице играют дети, и очень неприятно, когда им на самокате или велосипеде приходится все это объезжать», - пожаловался пензенец.

По его словам, иногда сотрудники клуба после звонка все же убирают навоз, но происходит такое редко.

Как с этим бороться, жители улицы Марата не знают.

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