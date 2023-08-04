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Общество

В Кузнецке перекроют движение транспорта из-за крестного хода

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В выходные дни, 5 и 6 августа, на территории Николо-Покровского храма в Кузнецке пройдет V ежегодный слет молодежи «Память, традиции, единство». На него приглашают всех желающих.

В воскресенье участники слета пройдут крестным ходом от Вознесенского собора до Николо-Покровского храма.

В пресс-службе администрации города предупредили, что в связи с этим с 11:00 до 12:00 будет запрещено дорожное движение:

- по улице Дарвина от перекрестка улиц Рабочей и Дарвина до пересечения с улицей Ленина;

- по улице Ленина до пересечения с Московской;

- по улице Московской до пересечения с улицей Калинина;

- по улице Калинина до пересечения со Стекловской;

- по улице Стекловской до пересечения с улицей Белинского;

- по улице Белинского до пересечения с улицей 60 лет ВЛКСМ.

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