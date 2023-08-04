На трех пензенских кладбищах за 2 млн рублей заменят ограждение

04.08.2023 | 11:09

В Пензе готовы потратить почти 2 млн рублей на замену ограждения трех кладбищ - Ахунского, Русско-польского и Ново-Западного.

Электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта 1 млн 961 тыс. 700 рублей был размещен на сайте госзакупок в четверг, 3 августа.

Самые объемные работы предстоит выполнить в Ахунах, где необходимо установить 174 погонных метра ограждения из оцинкованного профлиста. На улице Захарова требуется заменить 91 погонный метр забора, на Карпинского - 30.

Заявки от подрядчиков принимаются до 11-го числа. Заказчиком выступает МБУ «Служба городских кладбищ».

По условиям контракта, все работы необходимо выполнить до конца 2023 года.