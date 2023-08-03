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Общество

В Пензе спасатели остановили детей, прыгавших в воду с тарзанки

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В Пензе принимают меры к тому, чтобы предотвратить трагедии с детьми на воде. Организован очередной рейд по водоемам, ребят, которые купались без присмотра взрослых, взяли на заметку.

В профилактическом мероприятии приняли участие сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, следственного комитета и пензенского пожарно-спасательного центра. В зоне отдыха в микрорайоне ГПЗ-24 они обнаружили группу подростков, которые прыгали в воду с мостков, а на пляже на улице Маяковского юные пензенцы ныряли с тарзанки.

Места не оборудованы для купания и не обследованы водолазами.

«Все случаи были зафиксированы, информация будет передана в правоохранительные органы для принятия мер реагирования», - сообщили в четверг, 3 августа, в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

С начала лета в области утонули 12 человек, трое из них - дети. Известно, что 28 июля в Бессоновском районе несчастье случилось с 16-летним подростком, 30 июля трагедия произошла в Засечном Пензенского района, погиб 17-летний юноша, в тот же день в Суре в районе улицы Чапаева в Пензе утонул 9-летний мальчик.

Водоемы регулярно проверяют комиссии. За два летних месяца в Пензе составлено 44 административных протокола в отношении родителей, чьи дети находились у воды без надзора.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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