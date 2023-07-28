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Происшествия

В Бессоновском районе подросток погиб, скатившись с горки в пруд

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В пятницу, 28 июля 2023, в Бессоновском районе утонул 16-летний подросток.

Трагедия произошла на пруду в селе Кроптово. Место, где парень проводил время с друзьями, не оборудовано для купания.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, молодой человек скатился в

воду с горки и не вынырнул.

6 июля в реке Мокше утонул 19-летний житель Наровчата, отдыхавший с другом на берегу. Во время купания он ушел под воду и не вынырнул. Тело парня нашли лишь 10 июля.

В преддверии выходных дней спасатели напомнили, что купаться можно только на оборудованных пляжах. В случае чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по номерам 101 или 112 с мобильного аппарата.

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Источник — фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области
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