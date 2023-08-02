Минздрав называет сведения о новых платных медуслугах неправдой

02.08.2023 | 16:37

Заявление о том, что некоторые виды медицинской помощи в России станут платными, не соответствует действительности, заявили в Минздраве РФ.

«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ», - цитирует РИА Новости помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

По его словам, экстренная медицинская помощь, неотложная, плановая, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.

При этом в Правилах предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, которые были утверждены Правительством РФ 11 мая 2023 года и вступят в силу 1 сентября 2023 года, говорится следующее.

Медицинские организации имеют право оказывать платные медицинские услуги:

а) на иных условиях, чем предусмотрено программами, в следующих случаях:

- назначение и применение по медпоказаниям лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлены жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также не закупаемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

- применение медизделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не закупаемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и не подлежащих оплате в рамках программы и территориальной программы;

- установление индивидуального поста медицинского наблюдения при оказании медицинской помощи в стационарных условиях при отсутствии медицинских показаний к установлению индивидуального поста медицинского наблюдения;

б) анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по ОМС, и гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по ОМС;

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, которые предусмотрены статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», а также за исключением оказания медицинской помощи в экстренной форме.