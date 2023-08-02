С 1 сентября за вызов скорой помощи могут потребовать деньги

02.08.2023 | 15:09

С 1 сентября вступает в силу постановление Правительства РФ, согласно которому некоторые медицинские услуги становятся платными.

О том, за что пациентам придется отдавать деньги, агентству «Прайм» рассказала медицинский адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко.

В первую очередь, по ее словам, изменения коснутся оказания скорой помощи.

«Раньше скорая медицинская помощь, а также помощь при обострении болезни всегда оказывалась бесплатно. Теперь же неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги. За это теперь могут взимать деньги», - поясняет эксперт.

Также с 1 сентября разрешено организовывать платный медицинский пост.

«Другими словами, если в медицинских документах врач не указал на необходимость наличия индивидуального поста медицинского наблюдения, за него могут попросить заплатить», - говорит Ирина Гриценко.

Также платным станет обследование у узкого специалиста не по назначению врача, а по собственному желанию. Бесплатная госпитализация также возможна только по направлению доктора.

Если в стационаре нет закупленных за бюджетные средства лекарств, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также медицинских изделий и лечебного питания, то пациенту их могут предоставить за дополнительную плату.

«Если пациент считает, что лекарство, которое не входит в этот список, поможет ему лучше, врачи могут предложить заключить договор на оказание платных медицинских услуг, а не отговариваться, что не видят в другом препарате необходимости», - уточнила юрист.

И еще важный пункт - анонимное оказание медицинской помощи будет только платным. Любые медуслуги без подтверждения личности пациента были и будут возможны лишь за деньги.

При оказании платных медицинских услуг обязательно должен заключаться договор с их указанием в соответствии с номенклатурой Минздрава.

«Врачи не имеют права сначала оказать медицинскую услугу, а потом попросить за нее заплатить», - заключила Гриценко.