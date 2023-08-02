Банк «Кузнецкий» поднялся в медиарейтинге банков страны

02.08.2023 | 15:02

Компания «Медиалогия» составила рейтинг российских банков за июнь 2023 года. По результатам анализа за месяц банк «Кузнецкий» поднялся на 2 пункта.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 85 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Ключевым показателем ранжирования является медиаиндекс, который зависит от цитируемости, авторитетности цитирующих ресурсов, соотношения позитивных и негативных сообщений, заметности сообщения и т. д.

«Медиалогия» - разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени. На сегодняшний день «Медиалогия» является лидером в мониторинге и анализе СМИ и соцмедиа. Продуктами «Медиалогии» пользуются ведущие коммерческие компании, государственные министерства и ведомства, а также региональные администрации.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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