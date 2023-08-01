В Пензе ускоренными темпами восстанавливают благоустройство

01.08.2023 | 14:11

Компания «РКС-Пенза» и подрядные организации продолжают приводить в порядок проезжие части и внутридворовые территории после проведения вскрышных работ.

В понедельник, 31 июля, завершили асфальтировку участков проезжей части в районах Суворова, 56, Баумана, 30, Чкалова, 32, и на перекрестке улиц Циолковского и Ударной.

Кроме того, восстановлено благоустройство внутридомовых территорий на проспекте Строителей, 22, Терновского, 186, Мебельной, 3, и Большой Бугровке, 110.

«Асфальтировка участков ведется согласно утвержденному перечню объектов, согласованному с управлением ЖКХ. Ежедневно к этому списку добавляется по 5-6 новых адресов в связи с идущими плановыми и аварийными работами на сетях. Все эти участки находятся на контроле», - пояснил технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.

По его словам, благоустройство на всех участках будет восстановлено до начала осеннего сезона и наступления погодных условий, неблагоприятных для укладки асфальта.