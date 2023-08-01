Родственников бойцов СВО попросили быть осторожными в мессенджерах

01.08.2023 | 11:47

Военный комиссариат Пензенской области обнародовал памятку о том, как правильно отправить посылку, бандероль или письмо бойцу в зону СВО.

Для этого достаточно знать номер войсковой части, в которой участник спецоперации проходит службу.

Почтовый адрес на отправлении заполняется следующим образом: 103400, Москва-400, войсковая часть - полевая почта № ххххх (указать номер войсковой части, наименование добровольческого формирования).

Если письмо или бандероль не получилось вручить, то пересылка (возврат) из любого отделения почтовой связи будет бесплатным.

«Членам семей мобилизованных, а также семьям военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в СВО, напоминают о правилах ведения личной переписки: строго по почте. Также предостерегают родных и близких военнослужащих от излишней откровенности при общении по телефону и в мессенджерах», - добавили в военкомате.

Известно, что говорить с близкими по телефону военнослужащим запрещено. Сам выход солдата в интернет из зоны выполнения задач, как и вообще включение способного на это смартфона, позволяет противнику точно определить координаты владельца устройства. Специалисты утверждают: использование современного гаджета закончится тем, что через пять минут прилетит высокоточный снаряд.